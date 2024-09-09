США признались в срыве переговоров России и Украины

Нуланд косвенно признала, что США сорвали переговоры России и Украины в Стамбуле

Украина отказалась заключать с Россией Стамбульские договоренности в 2022 году после консультаций с США и Великобританией. Об этом заявила бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в интервью Михаилу Зыгарю* на его YouTube-канале .

По ее словам, США не участвовали в переговорах, проходивших в Турции весной 2022 года, но давали советы украинской стороне.

Нуланд прямо не сказала, что американцы не одобрили соглашение между Россией и Украиной, но отметила, что властям в Вашингтоне стало ясно: главное условие РФ было невыгодно Украине. Экс-сотрудник американского правительства подчеркнула, что Россия якобы хотела добиться «нейтрализации Украины» в военном плане.

«Люди внутри Украины и за ее пределами начали задавать вопросы по поводу того, является ли сделка хорошей, и именно в этот момент все развалилось», — добавила она.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина отказалась от продолжения переговоров в Стамбуле из-за прямого давления Великобритании.

*Признан Минюстом России иностранным агентом.