Лавров вспомнил пословицу во время речи об ответных мерах на удары Украины

Лавров предупредил Украину о неизбежном ответе России на удары ВСУ по городам

Россия неизбежно ответит Украине на атаки по мирным городам, но не будет делать это поспешно. Об этом в эфире телеканала Россия 1 заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

В связи с разговором об Украине он вспомнил русскую пословицу.

«Мы люди терпеливые. Но иногда, знаете, семь раз отмерь — один раз отрежь», — объяснил глава МИД.

Дипломат отметил, что ВСУ атаковали Курскую, Брянскую, Белгородскую области, а также Казань и на это последует жесткая реакция.

«Не обязательно сразу после бандитского удара <…> сразу наутро что-то делать», — подчеркнул он.

Также Лавров прокомментировал нецензурное высказывание украинского президента Владимира Зеленского в адрес России. По мнению министра, лидер Украины таким образом описал название и смысл возможного второго «мирного саммита».

Ранее Зеленский заявил, что пригласит российских представителей на очередное мероприятие по обсуждению завершения конфликта. Он признал, что урегулировать ситуацию необходимо дипломатическим путем.