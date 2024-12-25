Лавров ответил пославшему Россию «на три буквы» Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский обозначил название и смысл возможного второго «мирного саммита», когда послал Россию «на три буквы». Об этом заявил в программе «60 минут» на канале «Россия 1» глава МИД Сергей Лавров.

В начале декабря украинского лидера спросили, на что должна пойти Россия, чтобы завершить конфликт. Зеленский ответил в хамской форме, подчеркнув, что стране следует «пойти на три буквы».

Позже политик добавил, что после подготовки ультиматума российских представителей надо будет пригласить на второй саммит по Украине.

«Если сопоставить два высказывания: на что должна пойти Россия для урегулирования и что Россия должна попасть на второй саммит, я думаю, он в своей первой фразе обозначил название и смысл этого саммита», — резюмировал Лавров.

Ранее Зеленский заявил, что Украина пригласит российских представителей на второй «саммит мира» под давлением Запада, рассчитывая на то, что они откажутся от участия.