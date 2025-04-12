Лавров счел шизофренией заявления Зеленского о миротворцах на Украине

Заявления президента Владимира Зеленского о миротворцах и иностранных военных на Украине являются шизофреническими. На это указал глава МИД России Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме.

Министр напомнил, что после объявления 30-дневного прекращения огня администрация Зеленского заявила, что не будет обсуждать территории, и потребовала еще больше вооружения.

«Зеленский сказал, что им не нужны миротворцы, им нужны бойцы. Шизофрения этих взаимоисключающих заявлений очевидна», — отметил Лавров.

Дипломат добавил, что решить украинский конфликт можно только устранением его первопричины. Президент США Дональд Трамп понимает это и считает, что втягивание Украины в НАТО — ошибка.

Лавров заявил, что в Соединенных Штатах понимают необходимость решения территориальных вопросов в рамках украинского урегулирования.