Лавров предупредил Украину о последствиях срывов договоренностей

Лавров: чем дольше Украина срывает договоренности, тем меньше у нее территорий

Eugen Kotenko/Keystone Press Agency
Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Если бы Украина выполнила договоренности в феврале 2014 года, то не потеряла бы Крым, а если бы год спустя — то Донбасс. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на XVI Ассамблее Русского мира. Его процитировало РИА «Новости».

«Чем дольше нынешнее украинское руководство при поддержке Запада срывает одну за другой договоренности, тем меньше территорий остается у этого режима», — подчеркнул министр.

Ранее Лавров обвинил бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона в срыве договоренностей, достигнутых в Стамбуле весной 2022 года. Глава МИД заявил, что Джонсон лжет, утверждая, что российские представители выдвигали условия, а украинцы на них не соглашались.

Президент России Владимир Путин недавно вновь назвал стамбульские договоренности базой для дальнейших переговоров.

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