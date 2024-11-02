Лавров: чем дольше Украина срывает договоренности, тем меньше у нее территорий

Если бы Украина выполнила договоренности в феврале 2014 года, то не потеряла бы Крым, а если бы год спустя — то Донбасс. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на XVI Ассамблее Русского мира. Его процитировало РИА «Новости» .

«Чем дольше нынешнее украинское руководство при поддержке Запада срывает одну за другой договоренности, тем меньше территорий остается у этого режима», — подчеркнул министр.

Ранее Лавров обвинил бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона в срыве договоренностей, достигнутых в Стамбуле весной 2022 года. Глава МИД заявил, что Джонсон лжет, утверждая, что российские представители выдвигали условия, а украинцы на них не соглашались.

Президент России Владимир Путин недавно вновь назвал стамбульские договоренности базой для дальнейших переговоров.