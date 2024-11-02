Если бы Украина выполнила договоренности в феврале 2014 года, то не потеряла бы Крым, а если бы год спустя — то Донбасс. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на XVI Ассамблее Русского мира. Его процитировало РИА «Новости».
«Чем дольше нынешнее украинское руководство при поддержке Запада срывает одну за другой договоренности, тем меньше территорий остается у этого режима», — подчеркнул министр.
Ранее Лавров обвинил бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона в срыве договоренностей, достигнутых в Стамбуле весной 2022 года. Глава МИД заявил, что Джонсон лжет, утверждая, что российские представители выдвигали условия, а украинцы на них не соглашались.