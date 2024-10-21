Откровенная ложь бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по поводу стамбульских соглашений останется на его совести. Такое заявление сделал глава МИД России в интервью «Аргументам и фактам» .

Лавров напомнил, что Джонсон утверждал, будто украинцы никогда не собирались соглашаться на условия российского президента Владимира Путина. При этом условия России не звучали в Стамбуле на переговорах в 2022 году, документ привезла украинская делегация.

«Откровенную ложь о том, что Владимир Путин что-то навязывал, а украинцы на что-то не соглашались, оставляю на совести Бориса Джонсона», — заявил Лавров.

Глава российского МИД также отметил, что пока Запад ведет гибридную войну против России, но она все больше переходит в «прямую» войну с РФ. И нацистское знамя на этот раз несет президент Украины Владимир Зеленский.