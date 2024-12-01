Те, которые будут призывать к дальнейшей эскалации конфликта на территории Украины, понесут ответственность. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров журналисту Павлу Зарубину.

Он подчеркнул, что те, кто стремится обострить ситуацию и довести ее до предела, не ознакомились с заявлениями президента России Владимира Путина.

«Вы знаете, такое выражение есть у нас — „в бессильной злобе, от безысходства“. Но то, что они понесут заслуженную кару, никаких сомнений быть не может», — сказал Лавров.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил, что Вооруженные силы Украины получили разрешение использовать дальнобойное оружие против объектов на территории России. Ранее Лавров, комментируя удары ракетами ATACMS, процитировал несколько русских пословиц и добавил, что любое терпение рано или поздно заканчивается.