Вооруженные силы Украины действительно получили разрешение на удары по России ракетами ATACMS. Эту информацию подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, чьи слова привело РИА «Новости».
«Прямо сейчас у них есть возможность использовать ATACMS для самообороны, в случае неотложной необходимости», — отметил он.
По словам Кирби, это происходит в Курской области.
Разрешение ВСУ использовать ракеты ATACMS стало прямым нападением Соединенных Штатов на Россию, заявили западные журналисты. Они напомнили, что украинцы не способны самостоятельно управлять такими сложными технологиями.
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