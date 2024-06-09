Лавров поймал Францию на лжи в словах о военных инструкторах на Украине

Лавров: заявления Франции об отсутствии инструкторов на Украине — неправда

Фото: РИА «Новости»

Власти Франции отреклись от своих военных инструкторов, которых сами же отправили на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе беседы с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Отрывок беседы корреспондент опубликовал в своем Telegram-канале.

Так глава внешнеполитического ведомства России прокомментировал заявление премьер-министра Франции Габриэля Атталя.

«Завибрировали наши французские коллеги, премьер-министр вдруг стал говорить, что у нас там нет инструкторов. Это неправда. И они это знают», — заявил Лавров.

Министр назвал такое поведение еще одним шажком в развернутом Западом противостоянии против России.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что страна никогда не отправляла инструкторов на Украину для обучения военных. При этом он отметил, что этот вопрос находится в повестке правительства страны еще с февраля. Но окончательное решение по нему не принято.

Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским объявил, что намерен обсудить с европейскими странами создание коалиции для отправки инструкторов на Украину. Он подчеркнул, что в боях присланные специалисты принимать участия не станут, а займутся обучением мобилизованных. По мнению Макрона, такое решение не приведет к эскалации конфликта с Россией.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отметил, что прибывшие на Украину западные инструкторы не имеют иммунитета. Так он объяснил статью американской газеты The Washington Post, в которой французских инструкторов назвали законной целью российских военных.

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