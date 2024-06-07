Макрон объявил о создании коалиции для отправки инструкторов на Украину

Появление французских инструкторов на Украине для обучения новобранцев не приведет к эскалации в отношениях с Россией. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Трансляцию вел Елисейский дворец на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) .

Макрон подчеркнул, что уже обсудил с другими европейскими странами создание коалиции для отправки группы инструкторов на Украину.

«Мы знаем, что мы будем не одни. Многие из наших партнеров уже дали свое согласие», — заявил президент Франции.

Он добавил, что европейские инструкторы не появятся на поле боя, а займутся обучением мобилизованных и станут делать это на украинской территории, поэтому решение обосновано.

«Это будут десятки тысяч новых солдат. И гораздо более эффективно и практичнее в определенных условиях формировать отряды на месте», — пояснил Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что не хочет идти на конфликт с Россией по этому вопросу, но намерен использовать свои возможности оказать Украине такую меру поддержки.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что проводящие обучение украинских военных западные инструкторы не имеют никакого иммунитета. Так он ответил на статью в газете The Washington Post, в которой французов, которые начнут готовить украинских боевиков назвали законной целью для удара российских военных.