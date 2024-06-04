Песков: западные военные инструкторы на Украине не имеют иммунитета

Ведущие подготовку украинских военных западные инструкторы не имеют никакого иммунитета. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков

Так он прокомментировал материал газеты The Washington Post, в котором говорилось, что отправленные на Украину французские военные инспекторы станут законной целью для удара российских военных.

«У любых инструкторов, которые занимаются подготовкой военных украинского режима, нет никаких иммунитетов. Неважно, они французские или не французские», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что Россия ведет специальную военную операцию и выполняет цели и задачи, которые поставил президент.

Автор материала The Washington Post Ли Хокстадер назвал вероятный удар по французским военным инструкторам на Украине жестким ответом Эммануэлю Макрону со стороны президента России Владимира Путина.

Журналист подчеркнул, что союзники Франции по НАТО не станут отвечать на вероятное уничтожение инструкторов, чтобы не доводить ситуацию до прямого столкновения с Россией.