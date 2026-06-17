Лавров ответил на планы Киева сделать Крым островом

Лавров: я не понял, как Федоров собрался сделать Крым островом с помощью БПЛА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился в планах главы украинского Минобороны Михаила Федорова сделать Крым островом с помощью беспилотников. Об этом глава МИД заявил журналисту ИА «Вести» Павлу Зарубину.

Глава МИД отметил, что не понял, за счет чего украинские власти рассчитывали изменить статус полуострова. По его словам, упор Киева на беспилотные технологии совсем не гарантирует результата.

«На любой беспилотник есть противоядие, и мы сейчас над этим самым активным образом работаем», — сказал Лавров.

Отдельно он указал, что Федоров недавно возглавил украинское Минобороны. Министр посоветовал ему сначала освоиться в новой должности.

Ранее Лавров заявил, что вступление Украины в Евросоюз продвигают страны, нацеленные на милитаризацию блока. При этом сторонники такого решения не представляют всех его последствий.