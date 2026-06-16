Вступление Украины в Евросоюз лоббируют государства, нацеленные на милитаризацию блока, и они даже не представляют себе всех последствий подобного решения. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Он напомнил, что страны Евросоюза перенаправили все силы в сфере укрепления безопасности на противостояние с Россией. Поэтому включение Украины в процесс продвигают настроенные на дальнейшую милитаризацию объединения.

«С точки зрения внутренних проблем Евросоюза, может, и неплохо, чтобы туда Украина вступила. Они тогда просто развалятся», — заявил Лавров.

Замена многосторонней экономической структуры Евросоюза на военный блок, по его словам, станет серьезным шагом к большим неприятностям для всех стран-участниц.

В конце апреля Лавров заявил, что оказавшиеся в кризисе европейские страны НАТО нацелились на создание нового военного блока с участием Украины: спустя много лет армии Запада снова объединятся под флагами нацизма.