Лавров обвинил Европу в попытке подорвать урегулирование конфликта на Украине

Европа открыто «науськивает» Украину на продолжение боевых действий и пытается сорвать урегулирование. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани в Дохе.

«Репутация Европы на этом поприще, которую она заслужила за долгие столетия развития человечества, остается в том же состоянии», — добавил глава МИД.

Он привел в пример цитату премьера Дании Метте Фредериксен, которая 24 февраля в Киеве заявила, что мир на Украине станет опаснее войны. Эти же слова ранее вызвали критику и у официального представителя МИД Марии Захаровой, которая назвала заявление абсурдным.

Также Лавров заявил, что остановки боевых действий по нынешней линии соприкосновения не будет, поскольку это напрямую противоречит Конституции России.

Ранее президент Владимир Путин предложил европейским странам посидеть дома и подумать, «как они дошли до жизни такой».