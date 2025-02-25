Путин призвал страны Европы подумать, как они дошли до такой жизни

Европейские страны со своими требованиями должны посидеть дома и подумать, как они дошли до жизни такой. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Они на протяжении тысячелетия требовали от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже пусть требуют. Поэтому они пускай со своими требованиями посидят дома и подумают на тем, как дошли до жизни такой», — отметил Путин.

Глава государства добавил, что страны Евросоюза ничего не могут требовать от России и должны думать о своей политике, Он напомнил, что европейские государства отказались вести диалог с РФ и участвовать в переговорах по урегулированию на Украине.

Оценивая решения президента Владимира Зеленского, Путин назвал их токсичными для украинского общества. Он обвинил политика в уклонении от мирного урегулирования конфликта, ведь тогда придется объявить на Украине отмену военного положения и проводить выборы.