Захарова указала на абсурдность слов премьера Дании о мире на Украине

Заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен о том, что мир на Украине станет опаснее войны, вызвал реакцию официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Дипломат ответила главе правительства европейской страны в Telegram-канале .

Захарова процитировала заявление Фредриксен: «Мир на Украине будет опаснее войны».

«А здоровье опаснее болезни? — хотелось бы уточнить у Копенгагена», — объяснила абсурдность заявления официальный представитель МИД России.

По данным РИА «Новости», власти Дании объявили о выделении Украине дополнительных 280 миллионов долларов на закупку боеприпасов, а также 56,7 миллиона долларов на гуманитарные нужды.

На минувшей неделе российские следователи сообщили, что Дания вошла в число европейских государств, чьи поставки вооружений на Украину официально зафиксировали. Также в список включили Италию, Францию, Германию, Великобританию, Румынию, Финляндию, Латвию и Эстонию.