Лавров назвал временное перемирие неприемлемым для России

Для России неприемлемо временное перемирие в зоне украинского конфликта, к которому стремится киевский режим. Об этом турецкому телеканалу TGRT заявил глава МИД Сергей Лавров.

Министр напомнил об опыте использования Украиной любых перемирий для насильственной мобилизации украинцев, накачивании оружием и общей передышки для киевского режима с расчетом на продолжение боевых действий.

«Владимир Путин часто напоминал об том, что перемирие, которого добивается Зеленский, хотя бы на 60 дней, а лучше подольше, оно для нас неприемлемо», — подчеркнул Лавров.

До этого глава МИД отмечал, что российской стороне неизвестно, какие гарантии безопасности обсуждали Украина и США. Лавров констатировал, что переговорщики от России знают свое дело, а обозначенные Путиным политические вопросы остаются в силе.

Ранее против переговоров по Украине выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.