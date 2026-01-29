Кадыров выступил против переговоров по Украине
Кадыров выступил против переговоров и призвал довести СВО до конца
Специальную военную операцию на Украине нужно довести до конца. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, его слова привел РБК.
«Я считаю, что надо довести до конца. Переговоры после того, сколько сделано. <…> Я против переговоров», — заявил Кадыров.
Свое мнение глава региона озвучил в преддверии встречи представителей России и Украины, которая состоится в Абу-Даби 1 февраля.
В четверг Кадыров прибыл в Кремль в качестве члена делегации на переговорах президента России Владимира Путина с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Государственный секретарь США Марко Рубио отмечал, что на новой встрече не будет спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера, а также не исключил, что переговоры пройдут напрямую между представителями России и Украины
Ранее на Украине допустили, что Владимир Зеленский может прилететь в Москву на переговоры.