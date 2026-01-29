Кадыров выступил против переговоров по Украине

Кадыров выступил против переговоров и призвал довести СВО до конца

Специальную военную операцию на Украине нужно довести до конца. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, его слова привел РБК .

«Я считаю, что надо довести до конца. Переговоры после того, сколько сделано. <…> Я против переговоров», — заявил Кадыров.

Свое мнение глава региона озвучил в преддверии встречи представителей России и Украины, которая состоится в Абу-Даби 1 февраля.

В четверг Кадыров прибыл в Кремль в качестве члена делегации на переговорах президента России Владимира Путина с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Государственный секретарь США Марко Рубио отмечал, что на новой встрече не будет спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера, а также не исключил, что переговоры пройдут напрямую между представителями России и Украины

Ранее на Украине допустили, что Владимир Зеленский может прилететь в Москву на переговоры.