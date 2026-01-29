Россия не знает, какие именно гарантии безопасности обсуждали США и Украина — вероятно, нынешнему киевскому режиму с его русофобской политикой. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости» .

Глава МИД отметил, что российские переговорщики знают свое дело и продолжат работу, а обозначенные президентом Владимиром Путиным политические вопросы остаются в силе.

«Все остальное оставляем на совести наших украинских и американских коллег», — подчеркнул глава МИД.

Ранее посол Украины при НАТО Алена Гетманчук назвала бессмысленными гарантии безопасности со стороны стран Запада и отказалась их принимать. По ее словам, защита Украины от возможного нападения должна быть неотъемлемой частью любых мирных соглашений.