Лавров назвал одно условие для договоренностей по Украине

Лавров: в договоренностях по Украине важен механизм невозможности их нарушения

Россию не устроят пустые разговоры по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщило РИА «Новости» .

«Нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности Российской Федерации и законные интересы безопасности наших соседей», — подчеркнул он.

Поэтому необходимо обеспечить международно-правовое закрепление того, что эти договоренности не будут нарушаться.

Лавров также сообщил, что Россия неизбежно ответит Украине на атаки по мирным городам, но не будет делать это поспешно. Он вспомнил пословицу про терпение и упорство: «семь раз отмерь — один раз отрежь».

Также дипломат отметил, что президент Украины Владимир Зеленский обозначил название и смысл возможного второго «мирного саммита», когда послал Россию «на три буквы».