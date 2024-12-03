Испугались «Орешника». Украина попросила у союзников новые системы ПРО

Украинские власти могли попросить у союзников системы противоракетной обороны THAAD и Arrow из-за угрозы «Орешника». Об этом сообщило агентство France Presse .

По мнению Владимира Зеленского, эти комплексы могут помочь Украине.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что «Орешник» представляет собой разрушительную угрозу для Европы даже в неядерном исполнении. Эксперты рассматривают выстрел этой ракеты как первый в новой гонке вооружений, способной растянуться на десятилетия. Также, по их мнению, запуск «Орешника» показал, что Россия решительно настроена на победу в специальной военной операции.

По словам президента Владимира Путина, Россия может использовать такую ракету для удара по центрам принятия решений в Киеве.