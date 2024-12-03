Испугались «Орешника». Украина попросила у союзников новые системы ПРО

AFP: Украина попросила у союзников системы THAAD и Arrow из-за «Орешника»

Фото: РИА «Новости»

Украинские власти могли попросить у союзников системы противоракетной обороны THAAD и Arrow из-за угрозы «Орешника». Об этом сообщило агентство France Presse.

По мнению Владимира Зеленского, эти комплексы могут помочь Украине.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что «Орешник» представляет собой разрушительную угрозу для Европы даже в неядерном исполнении. Эксперты рассматривают выстрел этой ракеты как первый в новой гонке вооружений, способной растянуться на десятилетия. Также, по их мнению, запуск «Орешника» показал, что Россия решительно настроена на победу в специальной военной операции.

По словам президента Владимира Путина, Россия может использовать такую ракету для удара по центрам принятия решений в Киеве.

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