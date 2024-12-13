Латвийский МИД раскрыл, когда у ВСУ кончится оружие

Глава МИД Латвии Браже сообщила, что у Украины хватит оружия до лета 2025 года

У Украины хватит оружия, чтобы продержаться до конца лета 2025 года. Такое заявление сделала глава МИД Латвии Байба Браже, сообщил Bloomberg .

«Украина имеет возможность продержаться все лето с имеющимся у нее оружием», — сказала она.

Браже также подчеркнула, что Латвия уже оказала Украине помощь в размере примерно 1% от своего ВВП и будет продолжать это делать.

США ранее приняли решение предоставить Украине военную помощь в размере 500 миллионов долларов. Госсекретарь Энтони Блинкен рассказал, что в пакет войдут не только боеприпасы, но и оборудование для защиты от биологического и химического оружия.

Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал идею об ударах ВСУ по России из дальнобойного оружия. По его мнению, это приведет к эскалации конфликта.