США выделили Украине еще 500 миллионов долларов

Соединенные Штаты выделят Украине военную помощь на сумму 500 миллионов долларов, в нее, помимо боеприпасов, войдет оборудование для защиты от биологического и химического оружия. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен на сайте Госдепартамента США.

Из заявления госсекретаря следует, что в пакет, выделяемый со складов Пентагона, включили боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, средства борьбы с БПЛА, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, артиллерийские боеприпасы калибра 105 и 155 миллиметров, противоминные транспортные средства, системы Javelin, а также оборудование для защиты от биологической, химической, радиологической и ядерной угроз.

Ранее кандидат на должность канцлера Германии Фридрих Мерц пообещал украинского президенту Владимиру Зеленскому, что в случае победы на выборах обсудит с США поставки ВСУ дальнобойных ракет Taurus. При этом Мерц заметил, что обучение украинцев использованию этих ракет займет не меньше четырех месяцев.