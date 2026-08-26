Лантратова сообщила о возвращении 10 российских бойцов из плена

Десять российских военнослужащих вернутся из украинского плена 26 августа. Об этом журналистам заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, сообщил ТАСС .

«Сегодня 10 наших ребят будут возвращены домой», — сказала омбудсмен.

Она уточнила, что процесс обмена завершается в Белоруссии по формуле «10 на 10».

Ранее Лантратова сообщила о подготовке к новому масштабному обмену. Она также отмечала, что Москва и Киев продолжают работу по поиску пропавших без вести военных и обмену списками.

В прошлую среду, 19 августа, из украинского плена вернулись 103 российских военнослужащих. Столько же украинских бойцов передала Россия. Гуманитарным посредником при обмене стали Объединенные Арабские Эмираты, уточнили в Минобороны.

Еще один обмен по формуле «10 на 10» состоялся в понедельник, 24 августа, в Гомельской области Белоруссии.