Лантратова сообщила о возвращении 10 российских бойцов из плена
Лантратова: 10 российских военных вернутся из украинского плена
Десять российских военнослужащих вернутся из украинского плена 26 августа. Об этом журналистам заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, сообщил ТАСС.
«Сегодня 10 наших ребят будут возвращены домой», — сказала омбудсмен.
Она уточнила, что процесс обмена завершается в Белоруссии по формуле «10 на 10».
Ранее Лантратова сообщила о подготовке к новому масштабному обмену. Она также отмечала, что Москва и Киев продолжают работу по поиску пропавших без вести военных и обмену списками.
В прошлую среду, 19 августа, из украинского плена вернулись 103 российских военнослужащих. Столько же украинских бойцов передала Россия. Гуманитарным посредником при обмене стали Объединенные Арабские Эмираты, уточнили в Минобороны.
Еще один обмен по формуле «10 на 10» состоялся в понедельник, 24 августа, в Гомельской области Белоруссии.