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    Лантратова анонсировала еще один большой обмен пленными между Россией и Украиной

    Лантратова: Россия и Украина согласовывают списки для нового обмена пленными

    Фото: РИА «Новости»

    Россия и Украина планируют согласовать списки для нового обмена военнопленными. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

    «Мы готовим еще один достаточно большой обмен, согласовываются списки», — сказала омбудсмен.

    Два дня назад в Белоруссии прошел очередной обмен пленными. На родину вернулись 10 российских военнослужащих и столько же украинских солдат.

    Неделю назад Россия и Украина обменялись пленными по формуле «103 на 103». Обмен состоялся на территории Гомельской области Белоруссии. В качества посредника выступили Объединенные Арабские Эмираты.