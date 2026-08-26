Лантратова анонсировала еще один большой обмен пленными между Россией и Украиной

Лантратова: Россия и Украина согласовывают списки для нового обмена пленными

Россия и Украина планируют согласовать списки для нового обмена военнопленными. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Мы готовим еще один достаточно большой обмен, согласовываются списки», — сказала омбудсмен.

Два дня назад в Белоруссии прошел очередной обмен пленными. На родину вернулись 10 российских военнослужащих и столько же украинских солдат.

Неделю назад Россия и Украина обменялись пленными по формуле «103 на 103». Обмен состоялся на территории Гомельской области Белоруссии. В качества посредника выступили Объединенные Арабские Эмираты.