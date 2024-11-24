Режиссер Кустурица назвал зрелищным и масштабным удар «Орешником» по Украине

Удар российской баллистической ракеты «Орешник» по территории Украины получился очень зрелищным и масштабным. Об этом RT заявил известный сербский режим Эмир Кустурица.

«Ответ получился очень быстрым, масштабным и зрелищным», — сказал он.

Режиссер указал, что разрешение американского президента Джо Байдена по ударам ВСУ дальнобойными ракетами вглубь территории России стало провокацией для эскалации конфликта.

При этом глава офиса президента Украины Михаил Подоляк и вовсе усомнился, что «Орешник» существует на самом деле. Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ посоветовала ему узнать подробнее про завод «Южмаш» в Днепропетровске.

Ранее стало известно, что СБУ заявилась к блогеру Глебу Репичу, который предупредил о возможности «Орешника» стереть Киев с лица земли всего пятью ударами.