Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка после его слов, что ракеты «Орешник» не существует. Дипломат спросила в своем Telegram-канале про существование «Южного машиностроительного завода» в Днепропетровске.

Захарова отметила, что днем ранее Зеленский признал наличие «Орешника» на вооружении российской армии. Она также напомнила, что до этого Киев много лет заявлял, что Крымский мост не существует, а потом риторика сменилась в сторону необходимости его уничтожения.

«Может, для начала на Банковой определятся, существует ли „Южмаш“?» — добавила дипломат.

Ранее Подоляка заявил, что ракету «Орешник» «выдумал» президент РФ Владимир Путин.

До этого член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев рассказал о реакции западных служб на разработку Россией новых ракетных систем. По его словам, они серьезно восприняли заявления Путина, «никакого блефа», так как ставки слишком высоки.