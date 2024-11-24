Забивший тревогу из-за «Орешника» блогер заинтересовал СБУ
СБУ приходила к предупреждавшему о последствиях удара «Орешника» блогеру Репичу
Сотрудники Службы безопасности Украины пришли к украинскому блогеру Глебу Репичу. Он предупреждал об опасных последствиях удара российской гиперзвуковой ракетой «Орешник», сообщило издание «Страна.ua».
«К Репичу, который заявлял об опасных последствиях ядерного удара по Киеву „Орешником“, пришла СБУ. Он записал видео с извинениями и сказал, что не хотел пугать кого-то своим прогнозом», — отметили журналисты.
Ранее Репич подсчитал, что пяти новых российских баллистических ракет достаточно для полного уничтожения всех районов Киева, а шестая сотрет с лица земли пригород.
Российские военные несколько дней назад атаковали ракетой «Орешник» крупный промышленный комплекс «Южный машиностроительный завод» в Днепропетровске. Удар уничтожил цех сборки ударных БПЛА и реактивные снаряды.
После этого Служба безопасности Украины засекретила любую информацию, связанную с этой атакой.