Забивший тревогу из-за «Орешника» блогер заинтересовал СБУ

СБУ приходила к предупреждавшему о последствиях удара «Орешника» блогеру Репичу

Сотрудники Службы безопасности Украины пришли к украинскому блогеру Глебу Репичу. Он предупреждал об опасных последствиях удара российской гиперзвуковой ракетой «Орешник», сообщило издание «Страна.ua» .

«К Репичу, который заявлял об опасных последствиях ядерного удара по Киеву „Орешником“, пришла СБУ. Он записал видео с извинениями и сказал, что не хотел пугать кого-то своим прогнозом», — отметили журналисты.

Ранее Репич подсчитал, что пяти новых российских баллистических ракет достаточно для полного уничтожения всех районов Киева, а шестая сотрет с лица земли пригород.

Российские военные несколько дней назад атаковали ракетой «Орешник» крупный промышленный комплекс «Южный машиностроительный завод» в Днепропетровске. Удар уничтожил цех сборки ударных БПЛА и реактивные снаряды.

После этого Служба безопасности Украины засекретила любую информацию, связанную с этой атакой.