Новейшая российская ракета средней дальности «Орешник» способна решить вопросы, которые не поддаются решениям разума. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением на закрытии фестиваля документальных фильмов «RT-ДОК: Время наших героев» выступил сербский режиссер Эмир Кустурица.

Он подчеркнул, что судьбу человека и решения, которые он принимает решает не только разум, потому что есть вопросы, с которыми разобраться он не в состоянии.

«То, что не решает разум, решает „Орешник“», — заявил Кустурица.

Ранее сербский режиссер заявил, что удар новой российской баллистической ракеты «Орешник» стал предупреждением Западу на опасность дальнейшей эскалации и ответом украинским боевикам на обстрел Брянской области. По словам Кустурицы, удар оказался быстрым, масштабным и зрелищным.

Российские военные использовали новую ракету средней дальности «Орешник» для комбинированного удара по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Президент России Владимир Путин предупредил, что новая военная разработка способна обходить все современные средства воздушной и ракетной защиты.