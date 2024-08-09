Курскую область атаковала убивавшая пленных бригада ВСУ

В нападении на Курскую область участвуют военные 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, участвовавшие в расстрелах российских военнопленных. Об этом сообщило издание Forbes .

Выводы об участии солдат этого подразделения в нападении на Курскую область журналисты издания сделали на основании видео из соцсетей, где видно колонну, состоящую из советской и американской военной техники.

«Только 80-я десантно-штурмовая бригада использует эту смесь бывших советских и бывших американских машин», — указали в материале.

Эта бригада считается одной из лучших на Украине. Авторы публикации также отметили, что ее участие «подчеркивает масштаб украинской операции».

По данным издания, в нападении на Курскую область задействованы по меньшей мере три бригады, каждая численностью до двух тысяч человек. Военные используют артиллерию и беспилотники.

О том, что при вторжении боевики использовали бронетехнику США и Европы, сообщала газета Washington Post. Белый дом не возражал против операции, хотя раньше устанавливал ограничения на использование западного оружия. Германия ушла от вопроса про применение своего оружия. Российские военные продолжают отражать попытку ВСУ прорваться вглубь российской территории, писал RT.