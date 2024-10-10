Фермер из Суджанского района Курской области Сергей Ламанов рассказал, что из-за вторжения ВСУ потерял бизнес, которым занимался почти четверть века. Его историю опубликовал РБК .

«Как таковой финансовой подушки не осталось. У нас финансовая подушка — это урожай, который остался в поле. Что мы заработали — вложили, заплатили налоги и все», — рассказал он.

Ламанов эвакуировался в безопасный район, но то, что осталось от его владений, регулярно попадается мужчине на видео. По его словам, сараи разбиты, а техника бесследно исчезла. До нападения ВСУ он успел продать ячмень и убрать пшеницу, а соя и подсолнечник так и остались в полях.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Украину заставят компенсировать ущерб, причиненный действиями ВСУ в Курской области.