Власти Соединенных Штатов и Великобритании передали украинским боевикам спутниковые снимки и другую информацию о Курской области после вторжения ВСУ, чтобы отслеживать места прибывших российских резервов. Об этом сообщил источник газеты The New York Times .

Авторы статьи уточнили, что через несколько дней после атаки ВСУ США и Британия защитили украинских военных, предоставив им спутниковые сведения о российских бойцах, которые могли ударить по ним или отрезать им путь отхода на Украину.

Источник пояснил изданию, что западные страны таким образом якобы не пытались помочь ВСУ продвинуться вглубь России, а хотели оказать поддержку командирам, чтобы те могли «лучше отслеживать российские подкрепления».

До этого президент Польши Анджей Дуда признал, что ВСУ атакуют Курскую область, используя переданные Киеву польские танки. По его словам, PT-91 Twardy на полях битвы «защищают Украину», сражаются в районе Курска.