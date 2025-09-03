Курсанты на Камчатке сплели браслеты жизни для военных

В камчатском центре «Воин» прошел мастер-класс. Курсанты своими руками изготовили браслеты из паракорда для военных.

Провела занятие волонтер Ольга Подопригора. Она работает в группе «Масксети Камчатка». Эта организация уже давно помогает фронту. Сотрудники создают и отправляют маскировочные сети, талисманы и браслеты жизни.

Эти браслеты будут напоминать о доме и станут символом большой правды, ради которой солдаты идут в бой.

Ранее добровольцы волонтерского движения «Дальневосточные ласточки» собрали и отправили в зону спецоперации более двух тонн гуманитарной помощи. Бойцы получили маскировочные сети, пончо-невидимки, генератор, дизельные и газовые системы отопления.