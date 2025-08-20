Волонтеры Приморья отправили более двух тонн гумпомощи в зону СВО

Добровольцы волонтерского движения «Дальневосточные ласточки» собрали и отправили в зону спецоперации более двух тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Бойцы получили маскировочные сети, пончо-невидимки, генератор, дизельные и газовые системы отопления.

Кроме того, волонтеры отправили на фронт одежду и обувь для солдат, средства личной гигиены, инструменты, медикаменты, продукты длительного хранения, окопные свечи и сухие души.

Накануне порядка двух тонн гуманитарной помощи ушли из Ленинского городского округа Подмосковья на линию боевого соприкосновения.

