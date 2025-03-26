«Купол Донбасса» перехватил дроны ВСУ у железнодорожного узла в Донецке

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» сбила два украинских беспилотника в районе железнодорожной станции в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

В ведомстве уточнили, что система перехватила фальшивый дрон самолетного типа, прикрывавший реактивный беспилотник «Скат» с боевым зарядом в 10 килограммов. Целью воздушной атаки стало железнодорожное полотно.

«Система „Купол Донбасса“ успешно перехватила оба беспилотника и не допустила ущерба транспортной инфраструктуре Донецка», — заявили в пресс-службе.

Взрывотехники ФСБ прибыли на место и при помощи робота отключили системы управления беспилотников. После этого боевой заряд дрона обезвредили.

Система «Купол Донбасса» за минувшую неделю сбила 185 украинских беспилотников, направленных на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей Донецка и Макеевки. Об этом 24 марта сообщило республиканское управление ФСБ. В ведомстве подчеркнули, что среди перехваченных летательных аппаратов нашли разведывательный дрон, который выбирал координаты целей для последующих атак.