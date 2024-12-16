«Купол Донбасса» за неделю сбил 138 дронов над ДНР

За прошедшую неделю «Купол Донбасса» обнаружил и перехватил 138 дронов ВСУ, пытавшихся атаковать мирное население и инфраструктуру Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по ДНР Оксана Семесенко.

В частности, в Кировском районе Донецка недалеко от объекта водоснабжения перехватили ударный беспилотник, оснащенный самодельной взрывчаткой.

«Взрывотехники УФСБ России по ДНР с помощью специальных технических средств обезвредили беспилотник и уничтожили взрывоопасный предмет накладным зарядом на месте», — рассказала Семесенко.

Благодаря грамотной работе российских военных и оперативной реакции граждан удалось быстро выявить место падения БПЛА, добавила она. В результате атаки ВСУ никто не пострадал.

Ранее Семесенко заявила, что «Купол Донбасса» нейтрализовал 108 дронов ВСУ над Донецком и Макеевкой. Также она обратила внимание на повышенную активность беспилотников над объектами в Кировском и Куйбышевском районах Донецка.