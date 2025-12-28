Система РЭБ «Купол Донбасса» за неделю перехватила 229 дронов ВСУ в ДНР

Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за минувшую неделю сорвала 229 атак беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

По данным ведомства, в небе над Донецком и Макеевкой перехватили и нейтрализовали 172 БПЛА, еще 57 дронов ликвидировали над Горловкой. В УФСБ отмечают, что противник продолжает использовать тактику комбинированных налетов, направленных на гражданские объекты и на элементы инфраструктуры республики.

В частности, силы РЭБ перехватили четыре ударных беспилотника типа FP-2, которые, как уточняется, были нацелены на Старобешевскую тепловую электростанцию. Аппараты несли осколочно-фугасные боевые заряды с дополнительными поражающими элементами. Кроме того, под угрозой оказалась распределительная подстанция в Петровском районе Донецка — там был подавлен дрон R15 с осколочно-фугасной боеголовкой.

Также зафиксирован рост активности разведывательных беспилотников на северных окраинах Донецка и Горловки.

В управлении ФСБ подчеркнули, что после подавления дронов специалисты-взрывотехники обезвреживали аппараты и уничтожали боевые части, не допустив ущерба для мирного населения и объектов инфраструктуры.

Ранее система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за неделю нейтрализовала 295 беспилотников над территорией ДНР.