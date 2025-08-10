«Купол Донбасса» за неделю перехватил 799 украинских дронов над ДНР

За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» предотвратила 799 террористических атак беспилотниками со стороны украинских боевиков. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ России по региону.

В ведомстве уточнили, что над Горловкой ликвидировали 358 беспилотников, а над Макеевкой и Донецком — 441 беспилотник.

ВСУ пытались нанести удары дронами с фугасной боевой частью, в том числе, по электроподстанции в Куйбышевском районе Донецка.

«Горловка подвергается массированным налетам беспилотных FPV-дронов с самодельными взрывными устройствами, система РЭБ успешно перехватывает атаки противника», — подчеркнули в УФСБ.

На местах падения подавленных БПЛА работают взрывотехники регионального Управления ФСБ России. Все составные части и взрывоопасные предметы БПЛА уничтожают.

За прошлую неделю «Купол Донбасса»перехватил 925 украинских БПЛА.