«Купол Донбасса» за неделю нейтрализовал над Донецком и Макеевкой 137 БПЛА

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» перехватила за неделю 137 беспилотников над Донецком и Макеевкой. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Донецкой Народной Республике.

«„Купол Донбасса“ сорвал 137 террористических атак украинских беспилотников на мирных граждан и инфраструктуру ДНР», — отметили в ведомстве.

Один дрон-разведчик сбили в Кировском районе Донецка, неподалеку от объекта водоснабжения частного сектора. В жилых кварталах Куйбышевского района подавили три так называемых «фальшдрона» — БПЛА самолетного типа, не имеющие средств поражения и видеофиксации. Эти устройства предназначались для разведки и выявления систем ПВО.

Пресс-служба УФСБ России по ДНР
Фото: Пресс-служба УФСБ России по ДНР

Взрывотехники отключили органы управления беспилотников и утилизировали их составные части. Места падения БПЛА оперативно выявили, никто из мирных жителей не пострадал.

В ночь на 20 января военные уничтожили над российскими регионами 31 БПЛА. Дроны сбили в Брянской, Калужской, Белгородской, Курской, Рязанской, Орловской областями, а также в Татарстане.

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