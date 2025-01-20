«Купол Донбасса» за неделю нейтрализовал над Донецком и Макеевкой 137 БПЛА

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» перехватила за неделю 137 беспилотников над Донецком и Макеевкой. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Донецкой Народной Республике.

«„Купол Донбасса“ сорвал 137 террористических атак украинских беспилотников на мирных граждан и инфраструктуру ДНР», — отметили в ведомстве.

Один дрон-разведчик сбили в Кировском районе Донецка, неподалеку от объекта водоснабжения частного сектора. В жилых кварталах Куйбышевского района подавили три так называемых «фальшдрона» — БПЛА самолетного типа, не имеющие средств поражения и видеофиксации. Эти устройства предназначались для разведки и выявления систем ПВО.