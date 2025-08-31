«Купол Донбасса» в ДНР сорвал более 600 атак дронов ВСУ по мирным жителям за неделю

В ДНР за неделю сорвали 664 атаки дронов ВСУ по мирным жителям и инфраструктуре

Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» в ДНР за прошедшую неделю сорвала 664 террористические атаки украинских дронов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике.

В ведомстве уточнили, что над Донецком и Макеевкой сбили 412 беспилотников, над Горловкой — 252.

В ФСБ добавили, что боевики ВСУ начали активно применять новейшие образцы ударных БПЛА FP-1 чешского производства, которые являются более дешевым аналогом французской ракеты SCALP и британской Storm Shadow.

Также ВСУ начали придерживаться тактики комбинированных налетов: сначала запускают предназначенные для вскрытия систем ПВО «фальшдроны», а затем атакует FP-1 с осколочно-фугасной боевой частью, массой свыше 60 килограммов и поражающими элементами.

Минобороны утром 31 августа сообщило, что средства ПВО за ночь сбили 21 украинский дрон над российскими регионами.