«Купол Донбасса» уничтожил украинский дрон над Донецком

Система радиоэлектронной борьбы и защиты воздушного пространства «Купол Донбасса» перехватила украинский ударный беспилотник вблизи жилых кварталов и электроподстанции в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета.

Прибывшие на место взрывотехники управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике обезвредили беспилотник с помощью специальных технических средств,

Специалисты отключили органы управления БПЛА, изъяли боевой заряд и уничтожили его на специализированном полигоне. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Минобороны России утром 14 февраля сообщало, что в течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 50 украинских беспилотников в небе над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.