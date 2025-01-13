Более 7 тысяч дронов запустили ВСУ за 2024 год по российским регионам

ТАСС: в 2024 году ВСУ запустили по российским регионам 7,3 тысячи дронов

За 2024 год с 1 января по 31 декабря российские войска ПВО обнаружили и уничтожили 7,3 тысячи украинских БПЛА при попытках совершить террористические атаки на объекты на территории России. В среднем ВСУ запускали 20 дронов в день. К такой цифре при подсчетах на основе заявлений Министерства обороны России пришел ТАСС .

Как сообщило агентство, украинские военные за год произвели попытки атаковать 35 регионов страны с применением беспилотных летательных аппаратов.

Помимо БПЛА, украинские боевики использовали малоразмерные воздушные шары, РСЗО «Ураган», «Град», «Ольха» и Vampire, противокорабельные ракеты «Нептун», переделанные под ударные ракеты комплексов С-200 и С-300, американские ракеты Patriot и Harm, британские Storm Shadow, авиабомбы Hammer и тактические ракетные комплексы «Точка-У».

По мнению американских журналистов, в зоне СВО началась новая фаза, характеризующаяся применением FPV-дронов с управлением по оптоволоконному кабелю. Такие БПЛА невозможно перехватить или подавить при помощи РЭБ.