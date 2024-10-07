«Купол Донбасса» сорвал 103 атаки ВСУ за неделю над Донецком и Макеевкой

Система радиоэлектронной борьбы и защиты воздушного пространства «Купол Донбасса» в течение недели сорвала 103 террористические атаки над Макеевкой и Донецком. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по ДНР Арина Клепанова.

По ее словам, украинский разведывательный беспилотник системы «летающее крыло» подавили в Куйбышевском районе Донецка. Он осуществлял разведку местности.

Также система РЭБ перехватила оборудованный кумулятивной боеголовкой тактический барражирующий боеприпас американского производства в Центрально-Городском районе Макеевки.

С помощью специальных технических средств взрывотехники УФСБ России по ДНР обезвредили беспилотники и ликвидировали взрывоопасные предметы на специализированном полигоне.

«Благодаря своевременной реакции граждан и слаженной работе наших защитников места падения беспилотников оперативно выявили. Среди мирного населения жертв нет, ущерба инфраструктуре не допущено», — сказала Клепанова.

Ранее в Минобороны сообщили о том, что за минувшую ночь силы ПВО уничтожили более 20 беспилотников над пятью регионами России.