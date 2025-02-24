«Купол Донбасса» сбил свыше 170 дронов ВСУ за неделю

В течение минувшей недели система радиоэлектронной борьбы и защиты воздушного пространства «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 171 украинский БПЛА над Донецком и Макеевкой. Об этом сообщила пресс-служба штаба обороны ДНР.

Наиболее высокую активность украинских разведывательных и ударных беспилотников зафиксировали над мирными городами республики в преддверии праздника 23 февраля — Дня защитника Отечества.

Также близ Макеевки перехватили ударный беспилотник, нацеленный на один из критически важных водонапорных узлов. В Кировском районе Донецка подавили разведывательный квадрокоптер вблизи одного из детских садов и дрон самолетного типа, направлявшийся к жилым кварталам.

Взрывотехники с помощью специальных технических средств обезвредили БПЛА и уничтожили взрывоопасные предметы на полигоне.

«Купол Донбасса» регулярно срывает попытки атаки ВСУ по объектам в ДНР. В январе этот комплекс всего за неделю нейтрализовал 137 БПЛА.