«Купол Донбасса» сбил свыше 170 дронов ВСУ за неделю
В течение минувшей недели система радиоэлектронной борьбы и защиты воздушного пространства «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 171 украинский БПЛА над Донецком и Макеевкой. Об этом сообщила пресс-служба штаба обороны ДНР.
Наиболее высокую активность украинских разведывательных и ударных беспилотников зафиксировали над мирными городами республики в преддверии праздника 23 февраля — Дня защитника Отечества.
Также близ Макеевки перехватили ударный беспилотник, нацеленный на один из критически важных водонапорных узлов. В Кировском районе Донецка подавили разведывательный квадрокоптер вблизи одного из детских садов и дрон самолетного типа, направлявшийся к жилым кварталам.
Взрывотехники с помощью специальных технических средств обезвредили БПЛА и уничтожили взрывоопасные предметы на полигоне.
«Купол Донбасса» регулярно срывает попытки атаки ВСУ по объектам в ДНР. В январе этот комплекс всего за неделю нейтрализовал 137 БПЛА.