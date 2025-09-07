Почти 70 украинских БПЛА уничтожили за ночь в регионах

Системы противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали 69 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дроны ликвидировали в период с полуночи до 6:30 утра.

Больше всего БПЛА перехватили над Краснодарским краем — там поразили 21 аппарат. В Воронежской области ликвидировали 13 беспилотников, в Белгородской — 10, в Астраханской — семь, в Волгоградской — шесть, в Ростовской — три, в Брянской — два.

По одному дрону военные сбили под Рязанью и в Крыму. Еще четыре аппарата уничтожили над акваторией Азовского моря.

В ночь на 6 сентября ВСУ попытались ударить по России с помощью 34 беспилотников. Атаки отбили над Черным морем, в Смоленской, Брянской, Калужской, Белгородской областях и в Краснодарском крае.