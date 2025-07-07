«Купол Донбасса» перехватил 722 беспилотника ВСУ

За неделю система РЭБ «Купол Донбасса» уничтожили 722 беспилотника ВСУ — 346 над Донецком и 376 — над Горловкой. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ.

«За неделю система РЭБ зафиксировала значительную активизацию противника по применению тактики террористических атак с использованием беспилотных летательных аппаратов», — отметили в ведомстве.

В ночь с 1 на 2 июля над Горловкой «Купол Донбасса» перехватил налет беспилотников, среди которых было воздушное судно самолетного типа «Чаклун». Всего за те сутки подавили 113 подобных атак.

«Кроме того, украинскими боевиками предпринята попытка нанести значительный ущерб по объектам газоснабжения на окраинах Макеевки», — отметили в ФСБ.

Там оперативники УФСБ зафиксировали подавленное БВС мультироторного типа «Баба-яга», оснащенное двумя взрывчатками на подвесах и дополнительным зарядом с прибором самоликвидации.

В итоге инженеры-взрывотехники УФСБ России по ДНР в защитных костюмах провели обваловку вокруг опасных мест и уничтожили взрывные устройства на месте.

Сегодня утром Минобороны сообщило, что силы ПВО за ночь сбили более 90 украинских дронов над Россией. Беспилотники уничтожили в Курской, Липецкой, Брянской, Воронежской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, Тамбовской, Орловской и Владимирской областях, а также над Крымом, Краснодарским краем, Черным море и Московским регионом.