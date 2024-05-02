Кулеба рассказал о последствиях российских ударов по украинским объектам | 360°

Спецоперация 02 мая 2024, 09:43 Кулеба рассказал о последствиях российских ударов по украинским объектам Глава МИД Украины Кулеба: половина энергосистемы страны получила повреждения Evgen Kotenko/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Больше половины украинской энергосистемы повреждено после ударов ВС России. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy.

«Просто чтобы дать понять вашим зрителям: половина нашей энергетической системы повреждена», — указал он.

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Кулеба посетовал на то, что в таких условиях власти еще должны управлять страной, вести боевые действия и «собирать поддержку всего мира».

Также министр признал эффективность России в «военных усилиях». По его словам, РФ за два года конфликта продемонстрировала успешное производство оружия, чего не смог сделать «весь западный альянс».

В июне в Швейцарии состоится конференция, цель которой — создание коалиции государств с «общими подходами». После мероприятия возможны некие коммуникации с Россией, предположил украинский министр иностранных дел.