Кулеба рассказал о последствиях российских ударов по украинским объектам | 360°

02 мая 2024, 09:43
Кулеба рассказал о последствиях российских ударов по украинским объектам
Глава МИД Украины Кулеба: половина энергосистемы страны получила повреждения
Больше половины украинской энергосистемы повреждено после ударов ВС России. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy.
«Просто чтобы дать понять вашим зрителям: половина нашей энергетической системы повреждена», — указал он.
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Кулеба посетовал на то, что в таких условиях власти еще должны управлять страной, вести боевые действия и «собирать поддержку всего мира».
Также министр признал эффективность России в «военных усилиях». По его словам, РФ за два года конфликта продемонстрировала успешное производство оружия, чего не смог сделать «весь западный альянс».
В июне в Швейцарии состоится конференция, цель которой — создание коалиции государств с «общими подходами». После мероприятия возможны некие коммуникации с Россией, предположил украинский министр иностранных дел.
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Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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