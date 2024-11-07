Ганчев рассказал о захвате российскими военными опорников ВСУ около Купянска

Действующим в зоне специальной военной операции российским военным осталось всего несколько километров до Купянска. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Он подчеркнул, что военные усилили продвижение вглубь региона, захватывая все опорные пункты ВСУ на своем пути.

«Контроль логистических путей киевских боевиков позволяет нашим бойцам сохранять инициативу на поле боя за собой. Несколько километров отделяет наших ребят от пригорода Купянска», — заявил Ганчев.

О масштабном наступлении российских войск на Купянском направлении в минувшую среду, 6 ноября, сообщил Telegram-канал Shot. По его данным, за сутки бойцы заняли 23 опорных пункта украинских боевиков и приблизились к городу на максимальное расстояние.

Благодаря собранным сведениям контрразведки российские военные провели контрманевр в районе сел Петропавловка и Голубовка. Когда ВСУ пошли в атаку, то попали в ловушку и оказались под ударами авиабомб.