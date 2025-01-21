Крыша одного из домов загорелась под Белгородом после атаки ВСУ

Украинские войска атаковали город Шебекино в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнил чиновник.

После падения боеприпаса загорелась кровля одного из домов в городе, пожар уже потушили. В 10 частных домовладениях оказались повреждены крыши, посечены фасады и ограждения, а также выбиты стекла. Снаряд нанес ущерб одному легковому автомобилю.

Сейчас на месте случившегося работают сотрудники оперативных служб.

Утром во вторник супруги пострадали при атаке украинского беспилотника на движущийся автомобиль на участке автодороги Ясные Зори — Черемошное в Белгородской области.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин ранее сегодня сообщил, что украинские беспилотники атаковали территорию региона.