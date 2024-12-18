Крымские десантники уничтожили Abrams в Курской области

Расчеты беспилотников десантников гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ двумя дронами ликвидировали американский танк Abrams в Курской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

Украинские боевики использовали американский танк в районе населенного пункта Новоивановка в Суджанском районе Курской области.

«[Крымские десантники] с помощью FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам, на которые не воздействует система РЭБ противника, атаковали и уничтожили танк Abrams производства США», — уточнили в оборонном ведомстве.

Перед группой операторов БПЛА, заступивших на боевое дежурство, поставили задачу по поиску и ликвидации вражеского танка, обнаруженного возле передовых позиций российской армии. Бронемашину нашли на шоссе.

Сначала танк поразил точным ударом FPV-дрона командир взвода с позывным Чехов, а второй БПЛА, управляемый его подчиненными, завершил его уничтожение.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ за сутки потеряли в курском приграничье 260 украинских боевиков из 13 бригад.